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Milan, Estupinan için Brighton'a ilk teklifini yaptı

Brighton'ın sol beki Pervis Estupinan'ı kadrosuna katmak isteyen Milan, oyuncunun kulüpten ayrılma isteği üzerine ilk resmi teklifini iletti.

calendar 18 Temmuz 2025 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Estupinan için Brighton'a ilk teklifini yaptı
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Milan, Premier League temsilcisi Brighton'ın sol beki Pervis Estupinan için resmi transfer görüşmelerine başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milan, Ekvadorlu futbolcunun transferi için 12-14 milyon euro arasında değişen ilk teklifini iletti.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Milan ile Brighton arasındaki görüşmeler Perşembe günü resmen başladı.

Calciomercato.com, Milan'ın teklifinin 14 milyon euro artı bonuslar şeklinde olduğunu öne sürerken, Moretto bu rakamın 12-13 milyon euro civarında olduğunu belirtiyor.



Yeni teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de transferi onayladığı ve 27 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edildi.

2022 yılında Villarreal'den 17.8 milyon euroya Brighton'a transfer olan Estupinan, Premier League'de çıktığı 84 maçta 4 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun ise kariyerine İngiltere dışında devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Milan'ın önümüzdeki günlerde teklifini artırması ve transferi sonuçlandırması bekleniyor.

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