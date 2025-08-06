06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
0-080'
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
20:00
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
20:30
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Milan, Ardon Jashari transferinde mutlu sona ulaştı

Milan, Club Brugge forması giyen Ardon Jashari'yi 39 milyon Euro bedelle renklerine bağladı.

calendar 06 Ağustos 2025 18:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Ardon Jashari transferinde mutlu sona ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie A devi Milan, geçirdiği kötü sezonun ardından kadrosunu güçlendirerek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Milan, ön libero mevkisini Club Brugge forması giyen Ardon Jashari'yi 39 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayarak güçlendirdi.

LİGİN MVP'Sİ OLDU

Arnavut yıldız, geçtiğimiz sezonda Belçika Ligi'ne imzasını attı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lucerne'den Club Brugge'ye transfer olan oyuncu bir yıl içinde kalitesini göstermeyi başardı.


23 yaşındaki genç yıldız, Belçika Ligi'nde yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Chelsea ve Bayer Leverkusen gibi birçok kulübün peşinde olduğu Jashari, Milan'da forma giymek istediğini belirtti ve kırmızı-siyahlı formaya kavuştu.

BELÇİKA'DA REKOR KIRDI

Ardon Jashari 39 milyon Euro'luk bu transferle, Belçika Ligi tarihinin en pahalı satışı olarak da tarihe geçti. Daha önceki rekor, 2022 yazında 37,5 milyon Euro ile, yine Milan'a transfer olan Charles De Ketelaere'ye aitti.

SEZON PERFORMANSI

23 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezonda Club Brugge formasıyla çıktığı 52 maçta 4 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.