Milan, Ardon Jashari transferinde mutlu sona ulaştı

LİGİN MVP'Sİ OLDU

BELÇİKA'DA REKOR KIRDI

SEZON PERFORMANSI

Serie A devi Milan, geçirdiği kötü sezonun ardından kadrosunu güçlendirerek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.Milan, ön libero mevkisini Club Brugge forması giyen Ardon Jashari'yikarşılığında renklerine bağlayarak güçlendirdi.Arnavut yıldız, geçtiğimiz sezonda Belçika Ligi'ne imzasını attı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lucerne'den Club Brugge'ye transfer olan oyuncu bir yıl içinde kalitesini göstermeyi başardı.23 yaşındaki genç yıldız, Belçika Ligi'nde yılın en iyi futbolcusu seçildi.Chelsea ve Bayer Leverkusen gibi birçok kulübün peşinde olduğu Jashari, Milan'da forma giymek istediğini belirtti ve kırmızı-siyahlı formaya kavuştu.Ardon Jashari 39 milyon Euro'luk bu transferle, Belçika Ligi tarihinin en pahalı satışı olarak da tarihe geçti. Daha önceki rekor, 2022 yazında 37,5 milyon Euro ile, yine Milan'a transfer olan Charles De Ketelaere'ye aitti.23 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezonda Club Brugge formasıyla çıktığı 52 maçta 4 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.