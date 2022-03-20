Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na yarı finalde veda etti

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide mücadele eden milli sporcu Mikdat Sevler, yarı finalde serisini 8. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na yarı finalde veda etti
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20 Mart 2022 20:13
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide mücadele eden milli sporcu Mikdat Sevler, yarı finalde serisini 8. sırada tamamladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Mikdat, finale kalamadı.

Milli atlet, yarı final serisinde 7.75'lik derecesiyle 8. sırada yer aldı. Mikdat, gündüz seansında 7.70 koşarak kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirmişti.

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