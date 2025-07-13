Miha Zajc, Dinamo Zagreb yolcusu!

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak geçiren Miha Zajc, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almıyor.



Sarı-lacivertli kulübün gözden çıkardığı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Hırvatistan'da devam etmeye hazırlanıyor.





Slovenyalı futbolcunun, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Zajc'ın kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.





Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zajc'ın, Dinamo Zagreb'e bonservisiyle mi yoksa kiralık mı gideceği konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı.