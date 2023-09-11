Miguel Crespo'dan Pendikspor'a ret!

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi Pendikspor'un talip olduğu, oyuncunun ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'dan Pendikspor'a ret!
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11 Eylül 2023 10:48
Yabancı oyuncu sayısını 13'e düşürmek için çalışmaların devam ettiği Fenerbahçe'de gönderilmesi planlanan isimlerden biri de Miguel Crespo.

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha için gelen önerileri değerlendirme kararı aldı. Ancak; Fenerbahçe'nin önce Crespo'nun sözleşmesini uzatmayı düşündüğü, sonra da kiralamayı planladığı öğrenildi.

CRESPO'DAN PENDİKSPOR'A RET

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Crespo'dan gelir elde etmek isteyen Fenerbahçe, olası bir anlaşma durumunda sözleşmeye 6 milyon Euro civarında bir satın alma opsiyonu koymak istiyor. Crespo'ya Süper Lig ekibi Pendikspor'un talip olduğu, oyuncunun ise bu teklifi reddettiği öğrenildi. 



FENERBAHÇE PERFORMANSI 

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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