Miguel Crespo'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'de Portekizli futbolcu Miguel Crespo, ilk 11'de başladığı Sivasspor maçında sağ ayak baş parmağına aldığı darbeyle acı içinde yerde kalmıştı. Tecrübeli futbolcuda korkulan olmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'dan Fenerbahçe'ye iyi haber
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06 Aralık 2023 12:32
Son güncelleme 06 Aralık 2023 12:34
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam etmeye çalışsa da acıya dayanamayarak 65. dakikada kenara gelmişti.

Yapılan ilk kontrollerde, başarılı orta saha oyuncusunun ayak parmağında çatlak olmasından endişe edilmişti.

CRESPO'DAN İYİ HABER

Ancak dünkü yapılan detaylı muayenenin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Ayağında bir soruna rastlanmayan Crespo'nun derbide kadrodaki yerini alabileceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14 kez terleten Crespo, 1 gol ve 1 aslstlik performans sergiledi. 



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