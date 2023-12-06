Miguel Crespo'dan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam etmeye çalışsa da acıya dayanamayarak 65. dakikada kenara gelmişti.
Yapılan ilk kontrollerde, başarılı orta saha oyuncusunun ayak parmağında çatlak olmasından endişe edilmişti.
CRESPO'DAN İYİ HABER
Ancak dünkü yapılan detaylı muayenenin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Ayağında bir soruna rastlanmayan Crespo'nun derbide kadrodaki yerini alabileceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14 kez terleten Crespo, 1 gol ve 1 aslstlik performans sergiledi.
Yapılan ilk kontrollerde, başarılı orta saha oyuncusunun ayak parmağında çatlak olmasından endişe edilmişti.
CRESPO'DAN İYİ HABER
Ancak dünkü yapılan detaylı muayenenin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Ayağında bir soruna rastlanmayan Crespo'nun derbide kadrodaki yerini alabileceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14 kez terleten Crespo, 1 gol ve 1 aslstlik performans sergiledi.