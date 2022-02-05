Miguel Crespo: 'Bu durumu tersine çevireceğiz'

Fenerbahçeli Miguel Crespo, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma hakkında konuşan Miguel Crespo "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.



Miguel Crespo ayrıca "Tarafarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.





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