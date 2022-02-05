Miguel Crespo: 'Bu durumu tersine çevireceğiz'

Fenerbahçeli Miguel Crespo, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan Miguel Crespo "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.
Miguel Crespo ayrıca "Tarafarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşma hakkında konuşan Miguel Crespo "Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz." dedi.
Miguel Crespo ayrıca "Tarafarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puanla bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz." ifadelerini kullandı.