Anadolu Efes'in yıldızlarından Vasilije Micic, CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek EuroLeague'de finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Faul nedeniyle kenara gelmek zorunda kalmasının zorluğuna değinen Micic, "Çok zordu son anları kenardan seyretmek. Bahane gibi görülmesin istiyorum ama yorgunlukla saçma sapan hatalar yaptım. Rodrigue ve Shane adına mutluyum. En önemlisi kazanmaktı." dedi.



Zorlandıklarının altını çizen yıldız isim, "Çok zor bir maçtı. Her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Maç başında takımı ittirmeye çalıştım. Depoda benzin kaldı zannettim ama bitmiş. Çok zor bir maçtı. CSKA'yı da tebrik ediyorum. Harika mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.



