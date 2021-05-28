Simon: "Maçın sonunu zor getirdik"

Anadolu Efes'in EuroLeague'de finale çıktığı maçın ardından Adrien Moerman ve Krunoslav Simon konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Simon: 'Maçın sonunu zor getirdik'
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28 Mayıs 2021 21:45
Anadolu Efes'te Adrien Moerman ve Krunoslav Simon, CSKA Moskova'yı yenerek finale yükseldikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Moerman mutlu olduklarını söylerken, "İyi başladık. Son 5 dakikada maç zora girdi. İyi bir performans gösteremedik ama kazandığımız için mutluyuz. Final maçını bekliyoruz artık." dedi.

Simon ise, "30 dakika harika oynadık. Skora değil ne kadar kaldığına baktık son bölümde. Maçın sonunu zor getirdik ama artık finale odaklandık." ifadelerini kullandı.


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