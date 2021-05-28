Anadolu Efes'te Adrien Moerman ve Krunoslav Simon, CSKA Moskova'yı yenerek finale yükseldikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Moerman mutlu olduklarını söylerken, "İyi başladık. Son 5 dakikada maç zora girdi. İyi bir performans gösteremedik ama kazandığımız için mutluyuz. Final maçını bekliyoruz artık." dedi.



Simon ise, "30 dakika harika oynadık. Skora değil ne kadar kaldığına baktık son bölümde. Maçın sonunu zor getirdik ama artık finale odaklandık." ifadelerini kullandı.



