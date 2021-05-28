Sertaç: 'Cevap vermekte geç kaldık'

Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı, EuroLeague'de finale çıktıkları CSKA Moskova zaferinin ardından konuştu.



Kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Sertaç, "Koç Ergin Ataman bana güveniyor. Takımım bana güveniyor. Parkede onlarla oynamak için çok çalışıyorum. Bu bir takım oyunu. Vasa ve ben değil, tüm takım oyunu. Vasa 5 faul aldı, ben son 4 dakika oynamadım ama biz bir takımız. Hepimiz kazanmak için oynuyoruz. Mutluyuz." diye konuştu.



Herkesin birbirine yardım ettiğini kaydeden 29 yaşındaki basketbolcu, "Son anlarda biraz zorlandık ama bu tek maç. CSKA da burada maçı bize vermeyecekti. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Dördüncü çeyrekte onların yaptığı hamlelere cevap için geç kaldık. Artık bu maçı arkamızda bırakıyor ve pazar gününe bakıyoruz. Savunmada herkes birbirinin açığını kapatmaya çalıştı. Ben oralara yardım ediyorum, savunmada kapatmaya çalışıyorum. Bu bir takım işi. Vasa ve ben maç sonunda sahada yoktuk ama kazandık. Çünkü herkes birbirine yardım ediyor." dedi.



Kendi performansı sorulan Sertaç Şanlı, "Dışarıdan herkes görüyor performansımı, neler olduğunu. Ben katkı vermeye çalışıyorum takıma, hücumda ve savunmada. Maçı ve kupayı kazanmaya çalışıyoruz. Pazar günü aynı istekle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.



