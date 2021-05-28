Anadolu Efes'in CSKA Moskova'yı yenerek EuroLeague'de finale çıktığı maçın sonrasında Shane Larkin açıklamalarda bulundu.



Kazanmayı başardıklarını söyleyen Larkin, "Maç boyunca iyi oynadık. Son anlar oldukça çok çekişmeli geçti. Rakibin kazanma şansı da vardı. En önemli şey kazanmak. Biz de bunu başardık. Pazar günü kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.