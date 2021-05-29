Anadolu Efes'in rakibi Barcelona oldu!

THY EuroLeague finalinde Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Anadolu Efes'in rakibi Barcelona oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 23:58
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya ekibi Barcelona, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. AX Armani Exchange Milan ise Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla üçüncülük maçı oynayacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük müsabakaları yarın yapılacak.

Salon: Lanxess Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)
Barcelona: Calathes 17, Higgins 11, Abrines 6, Mirotic 21, Davies 2, Hanga 2, Bolmaro 4, Smits 3, Gasol 10, Oriola, Kuric 8, Claver
AX Armani Exchange Milan: Shields 13, Delaney 9, Leday 8, Micov 14, Hines 4, Punter 23, Roll, Rodriguez 11, Tarczewski, Brooks, Evans, Datome
1. Periyot: 27-24
Devre: 51-42
3. Periyot: 67-71

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.