Chicago Bulls'un efsanevi figürü Michael Jordan'ın 1996-97 sezonunda giydiği formasının 4,68 milyon dolara alıcı bulduğu bildirildi.Sotheby's'a göre MJ, formayı sezon boyunca en az 17 maçta giydi ve bu maçlar arasında dönemin çaylak yıldızıBulls süperstarına karşı yaptığı ünlühareketinin yer aldığı karşılaşma da yer alıyordu.Jordan'ın bu forması, tüm zamanların en pahalı dördüncü NBA forması oldu.İlk üç forma ise,10,1 milyon dolarlık "Last Dance" forması zirvede olmak üzere,MVP seçildiği 2007-08 sezonunda giydiği ve 5,8 milyon dolar civarı fiyata satılan imzalı forma ve Los Angeles Lakers'ın ilk NBA şampiyonluğu sırasında1972 NBA Finalleri'nde giydiği formaydı (4,9 milyon $).