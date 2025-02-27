Metehan Baltacı: 'Kupada favori biziz'

Evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.



Sarı-Kırmızılı takımın futbolcularından Metehan Baltacı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"ÇOK POZİSYON VERMEDİK"



Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu,"Beraberlikle sonuçlandı, hedefimiz kazanmaktı. Kazanmak için çoğu şeyi yaptık. Olmayınca olmuyor, yapacak bir şey yok. Üst tura çıktığımız için mutluyuz. Kazanmak için çıkmıştık. (Fair Play puanıyla tur) İlk defa böyle bir durum oldu, ondan da biz yararlandık. Çok da pozisyon vermedik." dedi.



"FAVORİ BİZİZ"



Büyük takımlara karşı son üç sezondur verdikleri mücadeleye dikkat çeken savunmacı,"Kim gelirse gelsin yüzde yüzümüzle gitmek istiyoruz. Üç senedir büyük takımlara karşı verdiğimiz mücadele ve sonuçlar ortada. Favori biziz!" ifadelerini kullandı.



