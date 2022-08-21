Mesut Özil, Başakşehir'de ilk kez sahaya çıktı

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, İstanbul ekibinin formasıyla ilk maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mesut Özil, Başakşehir'de ilk kez sahaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2022 21:52
Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.

Yedekler arasında yer alan Mesut, mücadelenin 80 dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda görev aldı. Tribünlerden de Mesut'a destek tezahüratları yapıldı.

Mesut Özil, Süper Lig'de son maçını 20 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede oynamıştı. Mesut, 153 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ