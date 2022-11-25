Mesut Bakkal: 'Derslerimizi çalıştık'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, Erzurum deplasmanında ilk galibiyetini yaşamak istediğini belirtti.



Bandırma temsilcisi, 15. haftada 27 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Bakkal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın başındaki ilk maçında Sakaryaspor'a yenildiklerini hatırlattı.



Sakaryaspor karşısında çok basit goller yediklerini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:



"Bu hafta güzel bir çalışma ortamı bulduk. Hem derslerimizi çalıştık hem dış sahada oynayacağımız Erzurumspor FK maçının nerelere getireceğinin hesabını yaptık. O hatalarımız üzerinde hafta boyunca uğraştık. Özellikle defans arkasına atılan toplar, beraber oynamamız, oyun disiplini gibi işlerle çalıştık. Tabii çalıştıkça işlerin daha iyi olacağına inancım daha da artıyor. Çünkü ne verirseniz, alabileceğiniz bir oyuncu grubu var. Ufak tefek sakatlıklar yaşıyoruz. Levent Ayçiçek'in adalesine antrenmanda bir darbe geldi. Mustafa Saymak eski sakatlığı nedeniyle dün antrenmanı bıraktı. Mateusz Holownia'nın adalesinde biraz sıkıntı var. Isaac Tshikuna cezalı, Berkan Mahmut Keskin zaten sakattı ama geniş bir kadromuz var. Herkes, herkesi telafi edebilecek kalitede ve güçte. 20-22 oyuncumuzla Erzurumspor FK maçına gideceğiz. İyi bir sonuç almak ve morallerin düzelmesi en büyük dileğim."



Bakkal, maça iyi hazırlandıklarını dile getirerek, Bandırmaspor'da ilk galibiyetini yaşamak istediğini sözlerine ekledi.





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