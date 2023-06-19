Messi'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma belli oldu!

Arabistan'a yaptığı ziyaret sonrası PSG'de kadro dışı kalan Lionel Messi'nin yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu.



New York Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan Turizm Elçisi Messi, 3 yıl boyunca ailesiyle Suudi Arabistan'daki tatilleri ve sosyal medyada ülkeyi tanıtım amaçlı yaptığı paylaşımları için 25 milyon dolar kazanacak.



Haberde Mayıs 2022'de yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinin bakanlık ile arasındaki işbirliğinin başlangıcı olduğu ve o dönem paylaştığı bir fotoğraf sonrası 2 milyon dolar kazandığı aktarıldı.



Yapılan anlaşmada şu maddeler içeriyor;



- Yılda en az beş günlük tatil veya herbiri 3 günlük olacak şekilde 2 yılda bir yapılacak tatil için 2 milyon dolar verilecek. Ayrıca Messi ve 20 kadar aile üyesinin masrafları ve beş yıldızlı otelde konaklama masrafları ülke hükümeti tarafından karşılanacak.



- Tatil dışında futbolcu sosyal medya hesabından yılda 10 kez Suudi Arabistan'ı tanıtmak amacıyla paylaşım yapacak ve bunun karşılığında 2 milyon dolar alacak.



- Hayır işleri ve topluluğa hitap etmesi için 2 milyon dolar verilecek.



Lionel Messi'nin PSG sonrası Suudi Arabistan ekibi El Hilal'e gideceği konuşuluyordu ancak o MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olmaya karar verdi.





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