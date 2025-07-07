Messi için sürpriz ihtimal: Al Ahli

Inter Miami ile kontratı bu yıl sonunda bitecek Lionel Messi'ye Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'nin talip olduğu iddia edildi.

calendar 07 Temmuz 2025 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Messi için sürpriz ihtimal: Al Ahli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paris Saint Germain'le sözleşmesi sona erdikten sonra Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi'nin takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil...

L'Equipe'te yer alan habere göre Suudi Arabistan kulübü Al Ahli kontratı aralık ayında bitecek Lionel Messi'yle transfer görüşmelerine başladı. Transferin mali detaylarıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi olmadığı, Al Ahli'nin anlaşmayı tamamlayabilmek için tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

AL AHLI BİRKAÇ HAFTADIR MASADA


Al Ahli yöneticilerinin birkaç haftadır Messi'yi ikna etmeye çalıştığı, Inter Miami'nin ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak istediği kaydedildi.

MIAMI'DE 64 MAÇTA 52 GOL 25 ASİST

Inter Miami formasıyla 64 maça çıkan Messi, 52 gol ve 25 asist kaydetti. Messi, Al Ahli'ye transfer olması halinde Al Nassr'la sözleşmesini uzatan Cristiano Ronaldo'yla bir kez daha rakip olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.