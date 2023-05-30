Mertens'ten şampiyonluk sonrası ilk sözler

Sezon başında takıma katılan ve şampiyonlukta pay sahibi olan oyunculardan biri olan Dries Mertens maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mertens'ten şampiyonluk sonrası ilk sözler
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30 Mayıs 2023 22:38
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 22:53
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Büyük sevinç yaşayan Mertens "Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan ve aynı zamanda sözleşmesi de 1 yıl uzayan Dries Mertens çıktığı karşılaşmalarda 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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