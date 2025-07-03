Mert Müldür'e Bundesliga devinden takip!

Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür için harekete geçti.

calendar 03 Temmuz 2025 12:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mert Müldür'e Bundesliga devinden takip!
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Yeni sezon planlamasında transfer kadar oyuncu ayrılıklarının da gündemde olduğu Fenerbahçe'de, savunmanın önemli isimlerinden Mert Müldür'e Avrupa'dan ilgi var.

Almanya Bundesliga devi Bayer Leverkusen, milli sağ beki gündemine aldı.

TEN HAG'IN LİSTESİNDE



Teknik direktörlük koltuğuna Erik ten Hag'ı getiren Leverkusen'in, çok yönlü yapısıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Sağ ve sol bekte oynayabilen Mert, zaman zaman stoperde de görev alıyor.

ALMANCA FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Avusturya doğumlu olan ve Almanca'yı ana dili gibi konuşan Mert Müldür'ün bu özelliği, Alman kulübü açısından transferde ayrı bir avantaj olarak görülüyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 46 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Mert, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Milli takımda da düzenli olarak görev alan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon Euro civarında.



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