Mert Hakan Yandaş: "Luan ile doğal halimiz"

Mert Hakan, Twitter hesabından Peres ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir video paylaştı

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş: 'Luan ile doğal halimiz'
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12 Eylül 2022 10:07
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mücadelesi sonrasında Mert Hakan Yandaş'ın Luan Peres'i ittiği bir video sosyal medyada yayılmıştı.

Mert Hakan, Twitter hesabından Peres ile birlikte tribünleri selamlayıp daha sonra da birbirlerine sarıldıkları bir video paylaştı. Altına da "Doğal halimiz, kesilmeden, biçilmeden" notunu düştü.

Takım arkadaşı ile hiçbir problemi olmadığını kaydetti. Taraftarlar da "Komutan" lakaplı oyuncularına destek verdiler.

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