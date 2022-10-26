Mert Günok, kaleyi devralmak istiyor

Beşiktaş'ta sözleşmesinin uzatılması sonrasında sahaya daha fazla konsantre olan Ersin Destanoğlu, bir süre istikrarlı görüntü sergilese de yine düşüşe geçti.



ÜMRANİYE'DE İLK 11 BELİRSİZ



Hatayspor karşılaşmasındaki performansı, beklentilerin altında kalan Ersin'in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11'de olup olmayacağı belirsiz.



MERT FORMAYA TALİP



Kara Kartal'ın takım çalışmalarında Mert Günok'un da yüksek bir performans sergilediği ve formaya talip olduğu öğrenildi.





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