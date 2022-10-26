Mert Günok, kaleyi devralmak istiyor

Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun formsuz görüntüsü sonrası sakatlığını atlatan Mert Günok yeniden forma şansı yakalamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Günok, kaleyi devralmak istiyor
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26 Ekim 2022 13:09
Mert Günok
Mert Günok
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sözleşmesinin uzatılması sonrasında sahaya daha fazla konsantre olan Ersin Destanoğlu, bir süre istikrarlı görüntü sergilese de yine düşüşe geçti.

ÜMRANİYE'DE İLK 11 BELİRSİZ

Hatayspor karşılaşmasındaki performansı, beklentilerin altında kalan Ersin'in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11'de olup olmayacağı belirsiz.

MERT FORMAYA TALİP

Kara Kartal'ın takım çalışmalarında Mert Günok'un da yüksek bir performans sergilediği ve formaya talip olduğu öğrenildi.

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