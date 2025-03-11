Siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 36 yaşındaki tecrübeli isim, Gaziantep FK'nın iki golüne engel olamadı.
Karşılaşmanın ardından tribünlere giden Mert Günok, Beşiktaş taraftarından özür diledi. Tecrübeli kaleci daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
PERFORMANSI
Bu sezon 33 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 37 gol görürken, 11 maçta da gol yemedi.
Karşılaşmanın ardından tribünlere giden Mert Günok, Beşiktaş taraftarından özür diledi. Tecrübeli kaleci daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
PERFORMANSI
Bu sezon 33 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 37 gol görürken, 11 maçta da gol yemedi.