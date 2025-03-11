Mert Günok, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mert Günok taraftarlardan özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok, Beşiktaş taraftarından özür diledi
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11 Mart 2025 09:58
Siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 36 yaşındaki tecrübeli isim, Gaziantep FK'nın iki golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giden Mert Günok, Beşiktaş taraftarından özür diledi. Tecrübeli kaleci daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

PERFORMANSI

Bu sezon 33 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 37 gol görürken, 11 maçta da gol yemedi.

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