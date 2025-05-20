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Merkezefendi sezonu mağlubiyet ile tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Kolej'ine deplasmanda 112-76 mağlup oldu.

calendar 20 Mayıs 2025 13:54
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Merkezefendi sezonu mağlubiyet ile tamamladı
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Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı 2 hafta önce garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket son maçta güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 112-76 mağlup oldu.

Hedefsiz kaldıktan sonra son oynadığı iki karşılaşmayı kaybeden Denizli ekibi sezonu 11 galibiyetle bitirdi. Puan tablosunda aynı sayıda galibiyet alan Manisa Basket ve Karşıyaka'yı üçlü averajla sollayan Denizli ekibi 12'nci sırayı elde etti.

Antrenör Zafer Aktaş, çok zor geçen bir sezonu tamamladıklarını söyleyerek katkı veren herkese teşekkür etti.

 


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