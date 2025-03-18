Merkezefendi potasında maaş krizi

Basketbol Süper Ligi'nde 4 yıldır Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Basket, art arda 3, son 5 haftada 4 galibiyetle kümede kalma yolunda önemli bir adım atarken kulüpte mali sıkıntı boy gösterdi.



Ligde üst üste önemli rakipleri Galatasaray, Büyükçekmece ve Yalovaspor'u mağlup eden Merkezefendi Basket'te maddi kriz yaşandığı ortaya çıktı.



Denizli temsilcisinde iki aydır basketbolculara maaş ödemesi yapılmadığı iddia edildi. Ödenmeyen maaşlar nedeniyle oyuncuların Yalova maçı öncesi idman boykotu yaptığı ve sadece 1 antrenmana çıkarak maça hazırlandıkları öğrenildi.