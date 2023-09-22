Merkezefendi hazır olacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021 yılında şampiyon yaptığı Denizli temsilcisiyle Süper Lig'deki üçüncü sezonuna hazırlanan Zafer Aktaş, yetenekli ancak çok genç ve deneyimsiz oyuncularla yola çıktıklarını belirtip, "Uyum sorununu mümkün olduğu kadar kısaltıp, yarışmacı kimliğimize bürüneceğimizden eminim ama taraftarlara bu sezon daha fazla ihtiyacımız olacak" dedi.



Aktaş, ligin başlamasına 1 hafta kala, "Çok deneyimsiz ve genç bir takımız. Yerli kadromuzun Süper Lig deneyimi hemen hemen hiç yok, yabancılarımız da daha önce bu ligde yer almamış genç oyuncular. Ligin sertlik derecesini anlamamız açısından hazırlık maçları çok yararlı oldu ve oyuncularımız kimlere karşı oynayacaklarını gördüler. Zamana ihtiyacımız var ama bu sürenin uzaması zarar verir" şeklinde konuştu.



"UYUM SÜRESİNİ KISALTMALIYIZ"



"Bu nedenle uyum süresini mümkün olduğu kadar kısaltıp yarışmacı kimliğimize bürünmek istiyoruz, bundan da kuşkum yok" diyen Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenörü Zafer Aktaş, "Basketbol ve deneyim olarak eksiklerimizi bir an önce gidermek durumundayız. Hazırlık döneminin sakatlıksız geçmesi önemliydi, çünkü özellikle ana oyuncularda sakatlık sorun yaşama lüksümüz yok. Taraftarımız bize olağanüstü destek verdi, bu sezon onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Sonuç ne olursa olsun arkamızda olacaklarını görüyorum" dedi.







