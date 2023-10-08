Merkezefendi'de Lomazs döndü

Merkezefendi Belediyesi Basket, eski oyuncularından. Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'de Lomazs döndü
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08 Ekim 2023 14:57
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda 95-85 yenilerek 2'de 0 çeken Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancılarından Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü.

Merkezefendi'nin ligdeki ilk yılı olan 2021-2022 sezonunda da kadroda yer alan 27 yaşındaki Letonyalı guard, sözleşme imzalar imzalamaz ayağının tozuyla Samsunspor deplasmanına çıkıp 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı.

Lomazs geçen sezon Almanya'da Oldenburg'ta oynamış, daha sonra ülkesinde Ventpils'e geçmişti. Merkezefendi'de yeni transferlerden Justin Roberson ise Samsun'da oynatılmadı.

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