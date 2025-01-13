Merkezefendi'de düşüş sürüyor

Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'a da deplasmanda 91-80 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki dördüncü sezonunda dipten kurtulamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi'de düşüş sürüyor
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13 Ocak 2025 14:03
Ligde üst üste 5'inci mağlubiyetini alan, 14 maçta yalnız 2 kez kazanıp, 12 defa parkeden mağlubiyetle ayrılan Denizli temsilcisi, deplasmanda çıktığı 7'nci karşılaşmayı da kaybetti.

Bu sezon deplasmanda hiç gülemeyen Merkezefendi, dış sahada en son geçen sezon 13 Nisan'da Büyükçekmece'yi yendi.

Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, mücadelenin ardından, "Zor bir deplasmanda ligin güçlü takımlarından Tofaş'a karşı zaman zaman geri düşsek de en önemli zamanda dördüncü periyotta maça ortak olduk ama hem rotasyonumuz yoruldu hem de kritik anlarda atışları sayıya çeviremedik" dedi.

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