14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Merih'ten geleceği için karar!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği eski futbolcusu Merih Demiral, kulübü Al Ahli ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

calendar 14 Kasım 2025 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Merih Demiral, kulübü Al Ahli ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi Al-Ahli'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Suudiler, milli stoperle yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Tarafların da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Merih, Al-Ahli'den senelik 12 milyon euro net ücret alıyor.

Al Ahli forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
