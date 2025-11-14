Merih'ten geleceği için karar!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Merih Demiral, kulübü Al Ahli ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi Al-Ahli'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Suudiler, milli stoperle yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
Tarafların da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Merih, Al-Ahli'den senelik 12 milyon euro net ücret alıyor.
Al Ahli forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 27 yaşındaki milli stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.
