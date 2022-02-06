İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta, Cagliari'yi konuk etti. 52. dakikada kalecisi Juan Musso kırmızı kart gören ve 10 kişi oyuna devam eden Atalanta, Cagliari'ye 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşmada Cagliari'ye galibiyeti getiren goller, 50 ve 68. dakikalarda Gaston Pereiro'dan geldi. Atalanta'nın golünü ise 64. dakikada Jose Luis Palomino kaydetti.



Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yedek kulübesinde bekledi ve karşılaşmada süre alamadı.



Son zamanlarda adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Cagliarili Charalampos Lykogiannis, 90 dakika oyunda kaldı.



Karşılaşmanın ardından bu sezon 4. yenilgisini alan Atalanta, 43 puanla 4. sırada konumlandı. Bu sezon 4. galibiyetini alan Cagliari ise 20 puanla 17. sıraya yerleşti.





























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