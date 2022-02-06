Merih oynamadı, Atalanta kaybetti

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta, konuk ettiği Cagliari'ye 2-1 mağlup oldu. Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yedek kulübesinde oturdu. Cagliari'de forma giyen ve Fenerbahçe ile anılan Charalampos Lykogiannis, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merih oynamadı, Atalanta kaybetti
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06 Şubat 2022 16:37
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Cagliari
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta, Cagliari'yi konuk etti. 52. dakikada kalecisi Juan Musso kırmızı kart gören ve 10 kişi oyuna devam eden Atalanta, Cagliari'ye 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada Cagliari'ye galibiyeti getiren goller, 50 ve 68. dakikalarda Gaston Pereiro'dan geldi. Atalanta'nın golünü ise 64. dakikada Jose Luis Palomino kaydetti.

Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yedek kulübesinde bekledi ve karşılaşmada süre alamadı.

Son zamanlarda adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Cagliarili Charalampos Lykogiannis, 90 dakika oyunda kaldı.

Karşılaşmanın ardından bu sezon 4. yenilgisini alan Atalanta, 43 puanla 4. sırada konumlandı. Bu sezon 4. galibiyetini alan Cagliari ise 20 puanla 17. sıraya yerleşti.

 

 

 

 

 

 

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