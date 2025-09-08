Merih Demiral: 'Özür diliyoruz'

Bugün sahaya hiçbir şey koyamadıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu "İyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de var. Çok üzgünüz. Bugün sahaya hiçbir şey koyamadık. Karşı rakip de iyiydi ama biz daha iyisini yapabilirdik. Yapacağımıza inanıyorduk. Bütün Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum. Kendimiz gibi oynamadık, bu beni çok üzdü. İnşallah önümüzdeki maçlarda çok daha iyi oluruz. Bugünkü maçı unutmak istiyoruz." sözlerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye'de Merih Demiral, maç sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi.Üzgün olduklarını belirten Demiral,dedi.