Mergim Berisha, gole hasret kaldı!

Augsburg'tan Hoffenheim'a transfer olan Mergim Berisha, yeni takımında henüz gol sevinci yaşayamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mergim Berisha, gole hasret kaldı!
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02 Kasım 2023 15:33
Son güncelleme 02 Kasım 2023 15:34
Augsburg'tan Hoffenheim'a giden Mergim Berisha, yeni takımına iyi bir başlangıç yapamadı.

Alman futbolcu, yeni takımı Hoffenheim'da çıktığı 6 maçta sessiz kaldı. Berisha bu karşılaşmalarda asist konusunda da verimlilik sağlayamadı.

İlk 11'de forma bulmakta da zorlanan 25 yaşındaki futbolcu, söz konusu 6 maçın sadece birinde 11'de yer aldı.

Berisha, geçen sezon Augsburg'ta 23 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Augsburg, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon euro bedelle almıştı. Alman ekibi, yaklaşık bir ay sonra ise Alman golcüyü 14 milyon euro bedelle Hoffenheim'a göndermişti.

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