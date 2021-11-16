Mercedes, Verstappen'i FIA'ya şikayet etti!

Max vs Lewis ⚔️



Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv



— Formula 1 (@F1) November 16, 2021

Mercedes-AMG F1 takımı, Sao Paulo GP'de Lewis Hamilton'ı tehlikeli şekilde zorladığı için FIA'nın Max Verstappen'i cezalandırmama kararını yeniden gözden geçirilmesini istedi.Yarışın 48. turunda Hamilton, Verstappen'i geçmeye çalışırken Hollandalı pilotun yaptığı hareket hakemler tarafından 'not edildi' ancak bir ceza çıkmadı. Mercedes, o sırada mevcut olmayan yeni kanıtlar ortaya çıktıktan sonra bir itirazda bulundu.Mercedes, o sırada mevcut olmayan Verstappen'in araç içi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ceza çıkması gerektiğine inanıyor.FIA'nın sportif kurallarında, "Bir aracın pist çizgilerinin dışına kasıtlı çıkması veya başka bir sürücüyü engellemek için tehlikeli manevralar yapması kesinlikle yasaktır." deniyor.Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, yarıştan sonra Verstappen'in cezalandırılmamasını gülünç olarak yorumlamıştı. Wolff, "Max'ın savunması çok çok yanlıştı. Lewis temastan kaçınarak ve yarışı bu şekilde bitirerek daha da zekice bir iş başardı. Ancak, Max'ın hareketi çizginin ötesindeydi. En azından 5 saniyelik bir ceza verilmeliydi." dedi.Red Bull Takım Patronu Christian Horner, "İki adam da yarışıyordu, ikisi de virajı genişledi. Görevlilerin doğru kararını verdiğini sanıyordum. Bir dünya şampiyonluğu için savaşan iki sürücüyü cezalandırmak zor. Sağlam ama adil bir yarıştı." ifadelerini kullandı.Verstappen ise, "Pozisyonumu korumaya çalışmak için biraz daha geç fren yaptım. Lastikler yıprandığı için virajta tutuşu kaybettim. Zaten tam olarak viraja gelmemiştim. Bu yüzden orayı biraz daha geniş almam daha güvenli bir yoldu." açıklamasını yaptı.