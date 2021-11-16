Mercedes, Verstappen'i FIA'ya şikayet etti!

Mercedes, ortaya çıkan yeni araç içi görüntülerinin ardından Max Verstappen'i FIA'ya şikayet etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mercedes, Verstappen'i FIA'ya şikayet etti!
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16 Kasım 2021 19:56
Mercedes-AMG F1 takımı, Sao Paulo GP'de Lewis Hamilton'ı tehlikeli şekilde zorladığı için FIA'nın Max Verstappen'i cezalandırmama kararını yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Yarışın 48. turunda Hamilton, Verstappen'i geçmeye çalışırken Hollandalı pilotun yaptığı hareket hakemler tarafından 'not edildi' ancak bir ceza çıkmadı. Mercedes, o sırada mevcut olmayan yeni kanıtlar ortaya çıktıktan sonra bir itirazda bulundu.

Mercedes, o sırada mevcut olmayan Verstappen'in araç içi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ceza çıkması gerektiğine inanıyor.

KURAL NE DİYOR?

FIA'nın sportif kurallarında, "Bir aracın pist çizgilerinin dışına kasıtlı çıkması veya başka bir sürücüyü engellemek için tehlikeli manevralar yapması kesinlikle yasaktır." deniyor.

WOLFF: "CEZALANDIRILMALIYDI"

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, yarıştan sonra Verstappen'in cezalandırılmamasını gülünç olarak yorumlamıştı. Wolff, "Max'ın savunması çok çok yanlıştı. Lewis temastan kaçınarak ve yarışı bu şekilde bitirerek daha da zekice bir iş başardı. Ancak, Max'ın hareketi çizginin ötesindeydi. En azından 5 saniyelik bir ceza verilmeliydi." dedi.

HORNER: "CEZALANDIRMAK ZOR!"

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, "İki adam da yarışıyordu, ikisi de virajı genişledi. Görevlilerin doğru kararını verdiğini sanıyordum. Bir dünya şampiyonluğu için savaşan iki sürücüyü cezalandırmak zor. Sağlam ama adil bir yarıştı." ifadelerini kullandı.

VERSTAPPEN: "LASTİKLER AŞINMIŞTI"

Verstappen ise, "Pozisyonumu korumaya çalışmak için biraz daha geç fren yaptım. Lastikler yıprandığı için virajta tutuşu kaybettim. Zaten tam olarak viraja gelmemiştim. Bu yüzden orayı biraz daha geniş almam daha güvenli bir yoldu." açıklamasını yaptı.


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