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Menemen FK'de Basatemür yol ayrımına geldi

Menemen FK'de yaşanan belirsizlikler sonrası Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ğn geleceği belirsizliğini koruyor.

calendar 06 Temmuz 2025 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 16:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'de Basatemür yol ayrımına geldi
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2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yönetimden yaşanan belirsizlik devam ederken, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün görevinden ayrılma noktasına geldiği ifade edildi. Görevi bırakmayı planlayan Başkan Bilgin Tokul'un devir görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Yönetimde yaşanan belirsizlik nedeniyle son iki sezondur Play-Off oynamayı başaran Menemen FK, yeni sezon öncesi takım kurma yolunda adım atamadı.

 

Sarı-lacivertli kulüpte devir görüşmeleri devam ederken 51 yaşındaki Burhanettin Basatemür'un ise belirsizlikten rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Deneyimli teknik direktöre 2'nci ve 3'üncü Lig'den çok sayıda teklif geldiği belirtildi. Menemen FK ile sözleşmesi devam eden Basatemür'ün kulüpteki geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı vurgulandı. Burhanettin Basatemür, 2019-2024 yılları arasında Somaspor'da görev yaptı. Burhanettin Basatemür, Manisa ekibinde 2020-2021 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı ve takımı 2'nci Lig'e çıkard


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