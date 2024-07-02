Menemen FK'da Vural gitti; Basatemür geldi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın yerine Burhanettin Basatemür getirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Burhanettin Basatemür, kulüp başkanımız Bilgin Tokul ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Basatemür'ün yardımcılıklarını Mustafa İzgi (Yardımcı antrenör), Cenk Decdel (Atletik performans), Oğuzhan Güngör (Kaleci antrenörü) ve Anıl Cırıkoğlu (Maç ve performans analiz antrenörü) yapacaktır" denildi.



Son olarak Somaspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam daha önce Turgutluspor, Altınordu, Kasabaspor, Urganlıspor, Alaşehir Belediyespor gibi kulüplerde çalıştı.





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