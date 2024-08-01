Memphis Grizzlies, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre şutörü Luke Kennard'ı tek yıllığı 11 milyon dolarlık bir sözleşmeyle kadroda tutmaya karar verdi.



Kennard, LA Clippers'ta geçirdiği üç yılın ardından son bir buçuk sezonu Grizzlies'te geçirmişti. Kariyerindeki üçlük atışların %43,9'ünde isabet bulmuş olan Kennad, son dört sezonda bu kategoride %44'ün altına düşmemişti.



Geçtiğimiz sezon Grizzlies'in birçok oyuncusu gibi Kennard da sakatlıklardan etkilenmiş, dizindeki problemler nedeniyle 43 maçı kaçırmıştı.





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