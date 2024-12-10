Melikgazi Kayseri, Şuğranur Sönmez'i renklerine bağladı

Melikgazi Kayseri Basketbol Kadın Takımı, Şuğranur Sönmez'i transfer etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; X.com
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Melikgazi Kayseri, Şuğranur Sönmez'i renklerine bağladı
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10 Aralık 2024 12:27
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 23 yaşındaki Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezona ÇBK Mersin'de başlayan 1,83 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Şuğranur Sönmez, bu sezon 22 dakika süre aldığı 4 lig maçında 7 sayı kaydetti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un o paylaşımı: 

 
 
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