TIGRES TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

BAŞARILI BİR SEZONU GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ta golcü transferiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar listesinde birçok ismi tutarken, gündeme gelen Jordy Caicedo'dan haber geldi.Siyah-beyazlı kulübün istediği oyunculardan biri olan Caicedo için Tigres devreye girdi. Tigres ekibinin yabancı sınırı sebebiyle zorlandığı da hatırlatıldı.Öte yandan CSKA Sofia, transfer için kapıyı 4 milyon Euro'dan açtı. CSKA, 24 yaşında ve 1.87 boyundaki oyuncunun taliplilerinin olması sebebiyle fiyatta indirim yapmaya sıcak bakmıyor.CSKA Sofia'da geçen sezon başarılı maçlar çıkaran Caicedo, 46 maçta 3857 dakika süre aldı ve 22 gol kaydetti. Futbolcu daha önce EC Vitoria, El Nacional, CD Universidad takımlarında oynadı. Futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro değer biçiliyor.