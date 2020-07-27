Mehmet Topal'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş sorusuna yanıt

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topal, Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarında sorulan soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mehmet Topal'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş sorusuna yanıt
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27 Temmuz 2020 11:25
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in önemli isimlerinden Mehmet Topal, şampiyonluk kutlamasının ardından konuştu.

Mehmet Topal, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili "Gelecek sezon Fenerbahçe'yi rakip olarak görüyor musun?" soru üzerine "Abi ne demek rakip falan. Fenerbahçe büyük bir camia." yanıtını verdi.

Mehmet Topal ayrıca "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk yarışındadır. Bir toparlanma süreci geçiriyorlar, atlatırlar ve toparlarlar." açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA YANIT

Mehmet Topal Haber Global'e verdiği röportajda ise Beşiktaş dedikoduları ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Sergen hoca benim örnek aldığım, futbolculuğunu örnek aldığım bir futbolcuydu. Sergen hocayla hep görüşüyorum. Ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. Futbol hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde. UEFA maçından sonra otururuz konuşuruz. Transferi şuan düşündüğümü konuşursam yalan söylemiş olurum. Ben Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığım için burada olmaktan çok mutluyum."



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