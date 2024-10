Mehmet Topal: 'G.Saray ve F.Bahçe Avrupa'da final oynar'

Futbol kariyerinde üç farklı takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, aynı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde göstermek için kolları sıvadı, çok da iyi bir başlangıç yaptı. Romanya Ligi'nde Petrolul'un başında üst üste 9 maç yenilmeyerek dikkatleri üzerine toplayan Mehmet Topal, Romanya günlerini ve Türk futbolu ile ilgili görüşlerini Sabah Spor'a anlattı.G.Saray ve F.Bahçe ilk 8'in içinde olabilir. Çünkü güçlü bir kadroya sahipler. Hatta Okan Hoca ve Mourinho, istedikleri oyunu ikinci yarıya kadar oturturlarsa bence yarı final, hatta finale çıkma imkânları bile olabilir.Çok yoğunum, sadece özetlere bakıyorum. Skorları bana oyuncularım söylüyor. Çok takip ediyorlar ve ligimizi çok seviyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bence bütçelerinin çok üstüne çıkarak ciddi kadrolar kurdular. Umarım ilerleyen yıllarda bunların sıkıntılarını çekmezler. F.Bahçe yeni bir takım oluşturdu. Uyum sürecini atlatmaları gerekiyor. G.Saray'ın uzun yıllardan beri oturmuş bir kadrosu var. Yaptıkları birkaç transferle çok daha güçlü oldular. Beşiktaş da sezon başından bu yana iyi bir futbol oynuyor. Şampiyonluk yarışı bu üç takım arasında geçecek gibi duruyor.Aslında başlangıç bizim için sıkıntılıydı. Transfer tahtamız kapalıydı. Aldığımız oyuncuları oynatamamak, çalışma izinlerini beklemek, tahtanın açılmaması bizi bayağı yıpratmıştı. Mevcut kadrodaki futbolcular, mükemmel bir profesyonellik gösterdiler ve o süreçten en az hasarla çıktık.Dürüst olmak gerekirse ilk gittiğimizde konuşmalar hep küme düşmemek yönündeydi. Ama ben oyuncularımdan farklı bir şey istedim. Bu hedefi unutmalarını söyledim. İlk yaptığımız toplantılarda, 'Hep birlikte buradaysak hepinizin şampiyonluğa inanmasını istiyorum. Bu takım şampiyonluğa oynayacak' demiştim. Çünkü hayatım boyunca en büyük hedef neyse mücadelemiz de o yönde olmuştur. Daha da ileri giderek söylüyorum 'Hoca hayal mi görüyor? ' diyen de olmuştur. 3 haftadan sonra performansımız bizi hedef koyma noktasına getirdi. Şu an onlar da başarıya çok inanmış durumdalar.Hoca olarak kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Futbolcuyken de "Avrupa'da bırakacağım" diye gitmiştim. Sonra Türkiye'ye dönmek nasip oldu. Futbolda büyük konuşmamak gerekiyor!"Ya da hedefiniz... Tabii ki hedeflerimiz, düşüncelerimiz var. Teknik direktörlük kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Futbolcuyken Valencia'ya transfer olduğumda, "Kariyerimi Avrupa'da noktalayacağım" diye gitmiştim. Ama tekrardan Türkiye'ye dönmek nasip olmuştu. Onun için futbolda hiçbir zaman büyük konuşmamamız gerektiğini öğrendim. Biz sadece başarılı olmaya odaklandık. İlerleyen zaman ne getirir bunu göreceğiz."Türkiye'den de teklifler geldi. Ancak çok uzun bir periyottan çıkmıştım. Yaklaşık 23- 24 sene bu işin içindeydim ve en üst seviyede kalmaya çalıştım her zaman. Birkaç sene dinlenip ailemle vakit geçirmek istiyordum. Çok fazla acele etmedim. Doğru karar verdiğimi de düşünüyorum. Benim için çok büyük tecrübeler oldu ama ben bütün kalbimle söyleyecek olursam doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.Kırgınlıklarımız tabii ki var ama mutlu olduğumuz zamanlar da var. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Kırgınlıklar da olacaktır, sevinçler de olacaktır ancak öyle çok takan biri de değilim. Uzatmayı seven biri de değilim. Kırgınlıklar olmuştur ama hepsi gelip geçmiştir.Hagi'nin takımı Farul Constanta'ya karşı oynama şansı da elde ettik. Kendisi dünya futbolunda çok önemli bir figür. Ülkemizde de keza aynı şekilde. Maçtan önce soyunma odasını ziyarete gittim, 15-20 dakika muhabbetimiz olmuştu. Türkiye ve Romanya futbolu hakkında bayağı bir sohbet ettik. Hatıralardan, geçmişten, anılardan bahsettik. O bana Romanya futboluyla ilgili tecrübelerini aktardı. Güzel bir diyaloğumuz oldu.Hangi maç olursa olsun, rakip kim olursa olsun; bizden daha üst seviyede, finansal açıdan büyük kulüplerle oynadığımızda bile sahaya hep kazanmak için çıktık. Ancak son hafta kaybettik, 9 maçlık seri bozulduk. Umarım bir daha kaybetmeyiz. Şimdi 10 maçlık bir seri yakalamak zorundayız. Şu andaki tek hedefim burada şampiyonluğa ulaşmak. Ben ve oyuncularım buna tüm kalbimizle inanıyoruz.Sadece işimi en doğru şekilde yapmaya çalıştım. Çünkü bizim oynadığımız dönemlerde artık Türkiye'de bazı şartların hem medya hem kulüpler anlamında değişmeye başladığı dönemlerdi. Polemiklerden uzak durmam da bir tercih meselesiydi. Yaptığım ekstra çok fazla bir şey yoktu.100 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Romanya'nın bağımsız, en eski kulüplerinde bir tanesi. Türkiye'deki takımlarla kıyaslamak doğru değil gibi geliyor. Çünkü 100 yıllık camiaların çok fazla kıyaslanmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kulübünüzde bazı finansal sıkıntılar zaman zaman hedeflerinize gitmenize engel oluşturuyor. Biz sadece engelleri en düşük seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Umarım, 100. yılımızda şampiyonluk kupasını taraftarımıza hediye ederiz.Bizim kulüp olarak Rapid Bükreş'le maçımız en büyük derbi diyebilirim. Çünkü hemen hemen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımları arasında oynanan maçlara çok yakın. Rapid'le kendi evimizde en hassas dönemlerimizde karşılaştık ve kazanmayı başardık. Bunun için çok mutluyuz.