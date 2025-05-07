Sacramento Kings, kulüp yapılanmasında önemli bir adım atarak, üç kez NBA şampiyonu olmuş BJ Armstrong'u genel menajer yardımcısı olarak göreve getirdi.



Armstrong, geçtiğimiz haftalarda genel menajerlik koltuğuna oturan Scott Perry'nin yardımcısı olarak görev yapacak.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Chicago Bulls'un efsanevi kadrosunda üç şampiyonluk yaşayan Armstrong, hem oyuncu hem de oyuncu temsilcisi olarak geçirdiği 20 yılı aşkın tecrübesiyle Kings'in yeniden yapılanma sürecinde önemli rol üstlenecek.



1989–2000 yılları arasında NBA'de 11 sezon forma giyen Armstrong, sonrasında başarılı bir menajerlik kariyerine adım atmış ve ligde birçok oyuncunun temsilciliğini üstlenmişti. Bu tecrübesi, Sacramento'nun takım kimliği oluşturma ve genç yetenekleri geliştirme sürecine ciddi katkı sunması bekleniyor.



Kings, geçtiğimiz sezonu 40 galibiyet – 42 mağlubiyetle kapatarak play-in turnuvasında Dallas Mavericks'e elenmiş ve üst üste ikinci sezonda da playoff biletini alamamıştı. Armstrong'un göreve gelişi, Mike Brown'ın görevden alınması, De'Aaron Fox'un sezon ortasında takas edilmesi ve Doug Christie'nin önce geçici, ardından kalıcı başantrenörlük görevine getirilmesiyle başlayan yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.



