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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu çok zor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi yolculuğu zorlu geçecek gibi görünüyor.

calendar 07 Mayıs 2025 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 13:49
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu çok zor!
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Şampiyonluğa matematiksel olarak değilse de pratikte veda edilmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin yeni sezonda Avrupa kupalarındaki rotası belli oldu.

Fenerbahçe, ligi ikinci bitirince Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundan yola başlayacak. Sarı-Lacivertlilerin seri başı olma ihtimali, olmama ihtimalinden daha düşük.

'Şampiyon olmayanlar' yolundan elemeye girecek Fenerbahçe'nin olası rakipleri de netleşmedi.

Ancak Glasgow Rangers ve Panathinaikos dışında, Portekiz ikincisi, Hollanda üçüncüsü ve Fransa dördüncüsü ile eşleşme ihtimali var. [Nefes]



 
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