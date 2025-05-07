Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Bordo Mavililer'in orta saha adaylarından bir tanesi Josh Brownhill. Burnley ile sözleşmesi haziranda bitecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile de temaslar sürüyor.
PERFORMANSI
Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
1.79 boyundaki yıldızın talibi çok. Market değeri 13 milyon euro olan Brownhill için de fırsat kollanıyor. Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabiliyor.
Bordo Mavililer'in orta saha adaylarından bir tanesi Josh Brownhill. Burnley ile sözleşmesi haziranda bitecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile de temaslar sürüyor.
PERFORMANSI
Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
1.79 boyundaki yıldızın talibi çok. Market değeri 13 milyon euro olan Brownhill için de fırsat kollanıyor. Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabiliyor.