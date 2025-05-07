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Trabzonspor, Brownhill için fırsat kolluyor

Trabzonspor, uzun zamandır takip ettiği orta saha oyuncusu Josh Brownhill için fırsat kolluyor.

calendar 07 Mayıs 2025 14:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Brownhill için fırsat kolluyor
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Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. 

Bordo Mavililer'in orta saha adaylarından bir tanesi Josh Brownhill. Burnley ile sözleşmesi haziranda bitecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile de temaslar sürüyor.

PERFORMANSI

Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

1.79 boyundaki yıldızın talibi çok. Market değeri 13 milyon euro olan Brownhill için de fırsat kollanıyor. Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabiliyor.
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