Golden State Warriors sahibi Joe Lacob, takıma sezon ortasında katılan Jimmy Butler'a verilen 121 milyon dolarlık kontratın karşılığını aldığına olan inancını dile getirdi.



Warriors, sezona düşük bir grafikle başlamasına rağmen yaptığı flaş hamleyle rotayı yukarı çevirdi. Bu dönüşümdeki kilit isim ise şüphesiz Butler oldu. Takımın sahibi Lacob, Butler'ın takıma katılması sonrası yapılan iki yıllık, 121 milyon dolarlık kontrat hakkında konuştu:



"Bu hayatta risk almak gerekiyor. Jimmy ödediğimiz her kuruşa değdi."



Lacob, The Athletic'e verdiği demeçte, transferin başında bazı endişeler taşıdıklarını kabul etti ancak alınan riske rağmen Butler'ın takıma hem saha içinde hem de dışında ciddi katkı verdiğini vurguladı:



"Evet, başlangıçta tereddütler vardı. Ancak analizimizi yaptık, kararımızı verdik. Jimmy harika bir oyuncu ve karakter. Gerçekten kuruşu kuruşuna hak ediyor."



2011 Draftı'nda 30. sıradan seçilen Jimmy Butler, kariyeri boyunca Chicago, Minnesota, Philadelphia ve Miami gibi birçok takımda forma giydi. Heat ile geçirdiği son sezonda organizasyonla bağları kopma noktasına gelen Butler, maçlara çıkmama ve antrenmanları reddetme gerekçesiyle kadro dışı bırakılmış, yaz döneminde ise Warriors'a takaslanmıştı.



35 yaşındaki yıldız, Golden State'te sadece istatistikleriyle değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderliğiyle de etkili oldu. Sezonda çıktığı 30 maçta 17.9 sayı, 5.5 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları tutturdu. Playofflara da formda giren Butler, takımın yeniden Batı'da rekabetçi hale gelmesinde başrol oynadı.



