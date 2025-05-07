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Pistons, Schröder ve Beasley'yi kadroda tutmak istiyor

Detroit Pistons, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Dennis Schröder ve Malik Beasley ile yola devam etmeyi hedefliyor.

calendar 07 Mayıs 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pistons, Schröder ve Beasley'yi kadroda tutmak istiyor
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Detroit Pistons, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Dennis Schröder ve Malik Beasley ile yola devam etmeyi hedefliyor.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre, iki oyuncuyla da karşılıklı bir ilgi söz konusu.

Schröder, sezon ortasında gerçekleşen beş takımlı takasla Golden State'ten Detroit'e gelmiş ve Pistons formasıyla 28 maçta 10.8 sayı, 5.3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. 31 yaşındaki Alman oyun kurucu, takım içinde liderlik vasıfları ve savunma enerjisiyle ön plana çıkarken, özellikle Knicks'e karşı oynanan playoff serisinde soyunma odasında pozitif bir etki yaratmıştı.

Beasley ise geçtiğimiz yaz bir yıllık kontratla takıma katılmış, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 28 yaşındaki skorer, NBA genelinde en fazla üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu olurken, %41.6 üçlük yüzdesiyle 16.3 sayı ortalaması yakaladı. Beasley, Sixth Man of the Year ödülünde de ikinci sırada yer aldı.

Pistons'ın içerden inşa ettiği kadroyu koruma niyetinde olduğu, özellikle Cade Cunningham ve Jaden Ivey gibi genç yıldızlar etrafında istikrar hedeflediği belirtiliyor. Ancak Beasley'e başka takımlardan ciddi ilgi olduğu, özellikle "vergiden muaf orta seviye istisna" bütçesiyle onu kadrosuna katmak isteyen takımların sayısının arttığı bildiriliyor.

Detroit, 2023-24'te yalnızca 14 galibiyet alarak ligin en zayıf performanslarından birine imza atmışken, bu sezon 44-38 ile son yılların en iyi derecesine ulaştı ve 2019'dan bu yana ilk kez playoff yaptı.

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