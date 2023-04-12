Mehmet Büyükekşi ile Dursun Özbek arasında kritik zirve!

Dursun Özbek, TFF kurulları ve MHK ile ilgili şikayetlerini dile getirecek.



Son 3 maçta takımı aleyhine hata yapan hakemlerin görev almaya devam ettiğine dikkat çekecek olan Özbek, buna karşın A.Demir-F.Bahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın kızağa çekildiğini hatırlatıp, "Hakemlere, 'F.Bahçe aleyhinde hata yaparsan cezalandırılırsın, G.Saray aleyhine yaparsan ödüllendirilirsin' mesajı veriliyor" şikayetinde bulunacak.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu akşam kulüplere vereceği iftar yemeği öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile kritik bir görüşme yapacak.



Özbek, hukuktan sorumlu yönetici Can Natan'ın da katılacağı bu toplantıda, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) atamaları ile disiplin sevkleri konusunda yaşadıkları rahatsızlıkları dile getirecek.



'G.SARAY'A KARŞI HATA YAPMAK SERBEST Mİ?'



Özbek'in bu görüşmede Büyükekşi'ye, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadıkları son 3 maçta takımı aleyhine hatalı kararlar veren hakemlerin ödüllendirildiğini ifade edip, "Galatasaray'a karşı hata yapmak serbest mi? Maçlarımızda hatalı kararlar veren hakemler hemen başka görevler alıyor. MHK bu hakemlerin yönetiminden memnun ve ödüllendiriyor" diyeceği belirtildi.





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