Trendyol 1. lig 3. hafta maçında Boluspor'a mağlup olan Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak güzel bir maç olduğunu söyledi.



Karşılaşmada oyuncuların mücadelesinin iyi olduğunu anlatan Altıparmak, "Çünkü yeni bir takımız. Lige yeni yeni ısınıyoruz. Böyle maçları daha çok oynayacağız. Oyuncularımızın isteği, arzusu ve verdiği mücadele çok iyi. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Altıparmak, "Eksiklerimiz var. Yeni oyuncularımız var. Aldığımız oynatamadığımız oyuncularımız var. İnşallah önümüzdeki hafta tam kadro olarak sahada olacağız." diye konuştu.









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