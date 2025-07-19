Mehdi Taremi'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Yaz transfer döneminde hareketli saatler geçiren Beşiktaş'a, Inter'in yıldızı Mehdi Taremi'nin menajerinden müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A temsilcisi Inter ile 2 yıllık sözleşmesi kalan Mehdi Taremi'nin, Milano temsilcisinden bedelsiz olarak ayrılabileceğini öğrendi. 30 yaş üstü oyuncuyu kadrosuna katmama kararı alan Başkan Serdal Adalı'nın, İranlı golcünün bedelsiz transferinin gündeme gelmesiyle bu düşüncesini değiştirdiği belirtildi.
1.85'lik golcü, fizik gücü ve hava topu hakimiyeti ile Lig'de etki yaratabilecek bir profil olarak gündeme geldi. Beşiktaş'ın, yeni transferi Tammy Abraham yeni sezondaki hücum planlamasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferini tamamlayarak taraftarına büyük coşku yaratmıştı. Eğer Mehdi Taremi'yi de kadrosuna katabilirse, hücum bölgesinde iki yıldız oyuncu, ilk 11 için rekabete girecek.
TAREMI'DE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!
Porto formasıyla Avrupa tecrübesi bulunan ve İran Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Taremi, tecrübesiyle genç oyunculara liderlik edebilecek bir karakter olarak öne çıkıyor. Beşiktaş yönetimi, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de görüşlerini olarak temaslarını hızlandırdı. İranlı golcü, Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A temsilcisi Inter ile 2 yıllık sözleşmesi kalan Mehdi Taremi'nin, Milano temsilcisinden bedelsiz olarak ayrılabileceğini öğrendi. 30 yaş üstü oyuncuyu kadrosuna katmama kararı alan Başkan Serdal Adalı'nın, İranlı golcünün bedelsiz transferinin gündeme gelmesiyle bu düşüncesini değiştirdiği belirtildi.
1.85'lik golcü, fizik gücü ve hava topu hakimiyeti ile Lig'de etki yaratabilecek bir profil olarak gündeme geldi. Beşiktaş'ın, yeni transferi Tammy Abraham yeni sezondaki hücum planlamasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferini tamamlayarak taraftarına büyük coşku yaratmıştı. Eğer Mehdi Taremi'yi de kadrosuna katabilirse, hücum bölgesinde iki yıldız oyuncu, ilk 11 için rekabete girecek.
TAREMI'DE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!
Porto formasıyla Avrupa tecrübesi bulunan ve İran Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Taremi, tecrübesiyle genç oyunculara liderlik edebilecek bir karakter olarak öne çıkıyor. Beşiktaş yönetimi, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de görüşlerini olarak temaslarını hızlandırdı. İranlı golcü, Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.