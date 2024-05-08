Mbappe'den Real Madrid sorusuna yanıt yok!

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Borussia Dortmund maçının ardından Real Madrid ile ilgili gelen soruya yanıt vermedi.



Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından Fransız yıldıza, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer ayağında oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçında hangi takımı destekleyeceği soruldu. Yıldız futbolcu, bu soruya yanıt vermedi ve alandan ayrıldı.



Real Madrid ile uzun süredir adı geçen Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





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