Mbappe'den Real Madrid sorusuna yanıt yok!

Kylian Mbappe, Borussia Dortmund maçının ardından Real Madrid - Bayern Münih maçında hangi takımı destekleyeceğine yönelik soruyu cevapsız bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mbappe'den Real Madrid sorusuna yanıt yok!
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08 Mayıs 2024 01:48
Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Borussia Dortmund maçının ardından Real Madrid ile ilgili gelen soruya yanıt vermedi.

Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından Fransız yıldıza, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer ayağında oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçında hangi takımı destekleyeceği soruldu. Yıldız futbolcu, bu soruya yanıt vermedi ve alandan ayrıldı.

Real Madrid ile uzun süredir adı geçen Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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