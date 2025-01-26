Maximin'de maximum maliyet

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanından dolayı Al-Ahli'den sezon sonuna kadar kiralanan Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistem değişikliği ile birlikte gözünden düşen Fransız sol kanadı göndermenin maliyeti düşündürüyor.
Sarı lacivertli ekip, oyuncuyla yollarını ayırmak için Maximin'in kulübü Al-Ahli'ye 4 milyon Euro (yaklaşık 150 milyon TL) ödemek zorunda. İkinci bir seçenek ise 27 yaşındaki futbolcuyu gönderecek bir başka takım bulup, bu parayı onların vermesini sağlamak.
3-5-2 SİSTEMİNE UYGUN
Yönetim, Maxi'ye veda etmesi durumunda genç ve potansiyeli yüksek bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Senegalli yıldızın alternatifleri ise Sturm Graz'da oynayan William Boving ile Brondby'de ter döken Clement Bischoff... Fenerbahçe, her iki futbolcunun da durumlarını araştırıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistem değişikliği ile birlikte gözünden düşen Fransız sol kanadı göndermenin maliyeti düşündürüyor.
Sarı lacivertli ekip, oyuncuyla yollarını ayırmak için Maximin'in kulübü Al-Ahli'ye 4 milyon Euro (yaklaşık 150 milyon TL) ödemek zorunda. İkinci bir seçenek ise 27 yaşındaki futbolcuyu gönderecek bir başka takım bulup, bu parayı onların vermesini sağlamak.
3-5-2 SİSTEMİNE UYGUN
Yönetim, Maxi'ye veda etmesi durumunda genç ve potansiyeli yüksek bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Senegalli yıldızın alternatifleri ise Sturm Graz'da oynayan William Boving ile Brondby'de ter döken Clement Bischoff... Fenerbahçe, her iki futbolcunun da durumlarını araştırıyor.